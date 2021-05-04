Внучка художника Джоселин Банде утверждает что группа Nirvana незаконно использовала иллюстрацию ее деда на различных предметах своей линейки товаров и на виниловых релизах. Она уверяет, что один из логотипов группы – изображение кругов ада – является работой ее деда Чарльза Уилфрида Скотта-Джайлса.

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Джоселин Банди заявила в федеральный суд Лос-Анджелеса 28 апреля, после того, как увидела рисунки на обложках, нашивках и другом мерче в официальном магазине Nirvana. Она обвиняет группу в нарушении авторских прав.

Примерно 20 января 2021 года истец обнаружил, что ответчики NIRVANA и Live Nation merchandise лицензируют и занимались лицензированием, продвижением, продажей, производством и распространением виниловых пластинок, футболок, свитеров, толстовок, брелоков для ключей, кружек, нашивок, пуговиц и других товаров, содержащих изображение, практически идентичное иллюстрации, как в США, так и за рубежом,

– говорится в позывном заявлении Джоселин.

Мерчендайзинг группы Nirvana​ / Фото dazed