2 мая заведение начало принимать гостей как ресторан и лобби-бар, а уже 5 мая там начнутся культурные события. В программе: камерные концерты, джазовые вечера, эротическое варьете, театральные представления и юмористическое шоу.

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Спектакли театра-студии импровизации "Черный квадрат"



Спектакль от "Черного квадрата" / Фото Caribbean Club

Когда: 5, 11, 12, 19, 26 и 31 мая.

Студия "Черный Квадрат" ставит комедийные представления, которые станут отличным досугом для тех, кто любит сочетать театр со вкусным ужином. В мае гостей Caribbean Club ждет такая программа:

5 мая – "Голая правда";

11 мая – "Секс на пляже – не только коктейль";

12 мая – "Слева от разлуки, к Северу от тебя";

19 мая – "Секс в разных театрах";

26 мая – "Тестостерон или Пир Духа";

31 мая – "Офис. Зажги в себе желания".

Серия концертов "Джазовый квартирник"



Шоу "Джаз для взрослых" / Фото Caribbean Club

Когда: 6, 9, 13, 15 и 25 мая.

Caribbean Club и Radio Jazz внедряют новую музыкальную традицию – "Джазовый квартирник". Однако, если вы не любите джаз, не стоит расстраиваться, ведь в рамках квартирников будут шоу и концерты с разнообразной музыкальной палитрой: фанк, блюз, соул, r'n'b, инди.

Расписание квартирников:

6 мая – IVONIKA в сопровождении виртуозного музыканта Александра Ремеза;

9 мая – Андрей Чмут с авторской программой "The sound of your songs";

13 мая – Марьяна Головко с программой "The sounds of SUOK";

15 мая – традиционное шоу Yiddish Jazz Show в исполнении певицы GOLDA и Freedom Ballet;

25 мая – шоу "Джаз для взрослых" с Алексеем Коганом.

Эротическое варьете-шоу "Рояль"



Варьете "Рояль" / Фото Caribbean Club

Когда: 7, 14, 21 и 28 мая.

Откровенное и увлекательное варьете "Рояль" появилось в Киеве в 2019 году. С тех пор шоу покорило тысячи зрительских сердец, успешно преодолело испытания локдауном и продолжает собирать аншлаги. Создатели шоу доказали, что за кабаре необязательно ехать во Францию – они создали маленький Париж в центре Киева.

"Здесь вы не увидите вульгарных постановок. Легкий эротизм перформанса и утонченная сексуальность не оставят равнодушным никого", – убеждают создатели варьете.

Improv Live Show



Improv Live Show / Фото Caribbean Club

Когда: 8 мая.

Развлекательное шоу Improv Live Show – это меткий юмор на актуальные темы и скетчи, которых вы не увидите на телевидении. Здесь нет режиссуры и сценария: все, что происходит в программе – чистая импровизация, которая гарантирует отличное настроение и положительные эмоции.

Improv Live Show создали актеры известных шоу "Вечерний Киев", "Лига Смеха", "Рассмеши комика", "Женский Квартал" – Роман Мищеряков, Валик Михиенко, Вова Шумко и Костя Трембовецкий. Они отточили свое мастерство на самых громких телевизионных проектах и точно знают, как завести зал.

Концерт группы "Гапочка"



Концерт "Гапочки" / Афиша с фейсбука

Когда: 10 мая.

Инди-рок-дуэт "Гапочка" выступит в Caribbean Club со специальной программой. Музыканты приглашают отпраздновать вместе день рождения лидера группы Кати Гапочки.

Альбом группы "Необхідна" с нотками олдскула, пост-панка и попа вышел в конце 2019 года. Аранжировка Евгения Якшина, лирика и вокальное разнообразие Кати Гапочки, звуковые решения саундпродюсера и звукорежиссера Антона Илларионовича, начали новую волну в музыке "Гапочки". Вскоре группа выпустит новый сингл "Мама" – он выйдет накануне концерта в Caribbean Club.

Концерт АСАФАТОV



АСАФАТОV / Фото из инстаграма asafatov_official

Когда: 22 мая.

22 мая состоится большой сольный концерт украинского артиста АСАФАТОV. В программе прозвучат любимые песни поклонников: "Море", "Туман", "Заведу кота" и другие хиты.

Широкую известность АСАФАТОV (Сергей Асафатов) получил благодаря участию в телевизионном шоу "Голос страны", где он был участником команды Monatik и стал суперфиналистом. Сегодня он номинант музыкальной премии Yuna в категории "Открытие года".

Концерт Тони Матвиенко



Концерт ко дню рождения Тони Матвиенко / Афиша concert.ua

Когда: 27 мая.

Тоня Матвиенко выступит со специальной программой "Мой первый юбилей" – она посвятила ее своему дню рождения, который недавно отпраздновала. Певица приглашает столичную публику разделить с ней это важное событие. В сет-лист программы войдут оригинальные версии всенародных хитов, а также известные треки певицы, которые зазвучат по-новому благодаря Kaska Records Band.

Важно! Количество билетов на все события ограничено – всего 100 мест. Купить билеты можно на сайте.