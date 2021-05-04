Онука художника Джоселін Банді стверджує що гурт Nirvana незаконно використовував ілюстрацію її діда на різних предметах своєї лінійки товарів і на вінілових релізах. Вона запевняє, що один з логотипів гурту – зображення кіл пекла – є роботою її діда Чарльза Вілфріда Скотта-Джайлса.

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Джоселін Банді заявила до федерального суду Лос-Анджелеса 28 квітня, після того, як побачила малюнки на обкладинках, нашивках та іншому мерчі в офіційному магазині Nirvana. Вона звинувачує гурт у порушенні авторських прав.

Приблизно 20 січня 2021 року позивач виявив, що відповідачі NIRVANA і Live Nation merchandise ліцензують та займалися ліцензуванням, просуванням, продажем, виробництвом і розповсюдженням вінілових платівок, футболок, светрів, толстовок, брелоків для ключів, горняток, нашивок, ґудзиків та інших товарів, що містять зображення, практично ідентичне ілюстрації, як в США, так і за кордоном,

– йдеться у позивній заяві Джоселін.



Мерчендайзинг гурту Nirvana​ / Фото dazed