Работники сразу поняли, что им угрожают игрушечным оружием, так как пистолет был прозрачно-голубого цвета. После короткого разговора грабители убежали, но скоре один из них вернулся.

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На этот раз он держал в руке ручку. Он перепрыгнул через прилавок и угрожал ею работнице, приказав ей вызвать полицию,

– сообщил анонимный источник полиции.

Правоохранители приехали на место, арестовали 27-летнего мужчину и изъяли игрушечный пистолет. Его 30-летнего сообщника еще ищут.

В полиции рассказали, что во время этого ограбления ничего не украли и никто не пострадал. Задержанного мужчину могут перевести в больницу, чтобы оценить его психологическое состояние.