Працівники одразу зрозуміли, що їм погрожують іграшковою зброєю, бо пістолет був прозоро-блакитного кольору. Після короткої розмови грабіжники втекли, але згодом один із них повернувся.

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Цього разу він тримав у руці ручку. Він перестрибнув через прилавок і погрожував нею працівниці, наказавши їй викликати поліцію,

– повідомило анонімне джерело поліції.

Правоохоронці приїхали на місце, заарештували 27-річного чоловіка та вилучили іграшковий пістолет. Його 30-річного спільника ще розшукують.

У поліції розповіли, що під час цього пограбування нічого не вкрали і ніхто не постраждав. Затриманого чоловіка можуть перевести до лікарні, щоб оцінити його психологічний стан.