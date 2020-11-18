Зимний забег на Говерлу "В поисках Йети" проводится впервые. Маршрут забега берет начало в Закарпатской области у подножия горы Говерла, от турбазы Козьмещик, недалеко от села Лазещина.

Попробовать свои силы в зимнем забеге на самую высокую точку Украины можно будет уже 23 января 2021 года. Как сообщают организаторы на сайте 4sport.ua, это уникальная возможность перенять и поделится опытом с подобными тебе по духу спортсменами.

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Преодоление зимних горных маршрутов как для начинающих так и для опытных бегунов является настоящим испытанием своих сил и проверкой опыта.

"Finding Yeti" - In #Ukraine will hold the first winter #skyrunning event to the top of biggest mount in Ukrainian #Carpathians: mt #Hoverla (2061 m).

Start of event: 23 January 2021https://t.co/m30xjqVsZF pic.twitter.com/gp1FV4WPGw — 4sport.ua (@4sportua) November 18, 2020

Этим забегом мы стремимся к популяризации скайраннинга в Украине и популяризации активного отдыха в горах, ведь ни для кого не секрет – в нашей стране нет высоких гор пригодных для занятий классическим скайраннингом, но тренироваться где-то нужно. Все мы верим, что эпидемия коронавируса в мире рано или поздно закончится и для нас откроют большие горы. Но даже такое скоростное восхождение – Light and fast – будет не только отличной тренировкой, а может закалить и добавить опыта любому спортсмену,

– рассказывает Виталий Шлюпка, организатор соревнований.