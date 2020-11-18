На Говерле будут искать Йети: что это за мероприятие и как присоединиться – анонс
Зимний забег на Говерлу "В поисках Йети" проводится впервые. Маршрут забега берет начало в Закарпатской области у подножия горы Говерла, от турбазы Козьмещик, недалеко от села Лазещина.
Попробовать свои силы в зимнем забеге на самую высокую точку Украины можно будет уже 23 января 2021 года. Как сообщают организаторы на сайте 4sport.ua, это уникальная возможность перенять и поделится опытом с подобными тебе по духу спортсменами.
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Преодоление зимних горных маршрутов как для начинающих так и для опытных бегунов является настоящим испытанием своих сил и проверкой опыта.
Этим забегом мы стремимся к популяризации скайраннинга в Украине и популяризации активного отдыха в горах, ведь ни для кого не секрет – в нашей стране нет высоких гор пригодных для занятий классическим скайраннингом, но тренироваться где-то нужно. Все мы верим, что эпидемия коронавируса в мире рано или поздно закончится и для нас откроют большие горы. Но даже такое скоростное восхождение – Light and fast – будет не только отличной тренировкой, а может закалить и добавить опыта любому спортсмену,
– рассказывает Виталий Шлюпка, организатор соревнований.
Что такое скайраннинг?
Вид спорта (от английского skyrunning) – скоростное восхождение, высотный бег. Проводится на горах высотой не ниже 2000 м с минимальным средним уклоном 6%, которые обязательно включают участки с уклоном 30%. Трасса скайраннинга включает также скальные участки. Скайраннинг рассматривается как одна из дисциплин альпинизма.
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