Зимовий забіг на Говерлу "У пошуках Єті" проводиться вперше. Маршрут забігу бере початок в Закарпатській області у підніжжя гори Говерла, від турбази Козьмещик, недалеко від села Лазещина.

Спробувати свої сили у зимовому забігу на найвищу точку України можна буде вже 23 січня 2021 року. Як повідомляють організатори на сайті 4sport.ua, це унікальна можливість перейняти та поділиться досвідом з подібними тобі по духу спортсменами.

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Подолання зимових гірських маршрутів як для початківців так і для досвідчених бігунів є справжнім випробуванням своїх сил і перевіркою досвіду.

"Finding Yeti" - In #Ukraine will hold the first winter #skyrunning event to the top of biggest mount in Ukrainian #Carpathians: mt #Hoverla (2061 m).

Start of event: 23 January 2021https://t.co/m30xjqVsZF pic.twitter.com/gp1FV4WPGw — 4sport.ua (@4sportua) November 18, 2020

Цим забігом ми прагнемо до популяризації скайраннінгу в Україні та популяризації активного відпочинку в горах, адже ні для кого не секрет – в нашій країні немає високих гір придатних для занять класичним скайраннінгом, але тренуватися десь потрібно. Всі ми віримо, що епідемія коронавірусу в світі рано чи пізно закінчиться і для нас відкриють великі гори. І навіть таке швидкісне сходження – Light and fast – буде не тільки відмінним тренуванням, а може загартувати та додати досвіду будь-якому спортсмену,

– розповідає Віталій Шлюпка, організатор змагань.