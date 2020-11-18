На Говерлі шукатимуть Єті: що це за захід і як долучитися – анонс
Зимовий забіг на Говерлу "У пошуках Єті" проводиться вперше. Маршрут забігу бере початок в Закарпатській області у підніжжя гори Говерла, від турбази Козьмещик, недалеко від села Лазещина.
Спробувати свої сили у зимовому забігу на найвищу точку України можна буде вже 23 січня 2021 року. Як повідомляють організатори на сайті 4sport.ua, це унікальна можливість перейняти та поділиться досвідом з подібними тобі по духу спортсменами.
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Подолання зимових гірських маршрутів як для початківців так і для досвідчених бігунів є справжнім випробуванням своїх сил і перевіркою досвіду.
Цим забігом ми прагнемо до популяризації скайраннінгу в Україні та популяризації активного відпочинку в горах, адже ні для кого не секрет – в нашій країні немає високих гір придатних для занять класичним скайраннінгом, але тренуватися десь потрібно. Всі ми віримо, що епідемія коронавірусу в світі рано чи пізно закінчиться і для нас відкриють великі гори. І навіть таке швидкісне сходження – Light and fast – буде не тільки відмінним тренуванням, а може загартувати та додати досвіду будь-якому спортсмену,
– розповідає Віталій Шлюпка, організатор змагань.
Що таке скайраннінг?Вид спорту (від англійського skyrunning) – швидкісне сходження, висотний біг. Проводиться на горах висотою не нижче ніж 2000 м з мінімальним середнім ухилом 6%, які обов'язково включають ділянки з ухилом 30%. Траса скайраннінгу включає також скельні ділянки. Скайраннінг розглядається як одна з дисциплін альпінізму.
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