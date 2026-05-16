Игра по вашим правилам: каким знакам зодиака придется за себя постоять

После 17 мая кусочки пазлов жизни станут на свои места для многих знаков зодиака. Однако будут моменты, когда некоторым из вас придется поработать над своим благосостоянием и внутренним миром.

Астрологи выделили 4 знака зодиака, которым во второй половине мая надо будет решительно отстаивать свои границы и выбирать прежде всего себя, пишет Cosmopolitan. Астрологиня Стефани Н. Кампос подсказала, как лучше себя вести.

Телец



После 17 мая вы войдете в фазу, когда можно и нужно отстаивать свои границы, просить о повышении зарплаты или продвижении по карьерной лестнице. Это отличное время, чтобы сосредоточиться на себе и своих личных целях. Вы почувствуете такой прилив сил, что сможете защищать себя и отстаивать то, что для вас важно. Сосредоточьтесь в этот период на себе, но будьте готовы к тому, что можете привлечь внимание завистников. Будьте внимательны к тому, в кого вы вкладываете свою энергию.

Лев



Переход Марса в знак Тельца 18 мая заставит вас непоколебимо стоять на своем. Ваша решительность будет настолько сильной, что никто не сможет стать у вас на пути. Хотя это может спровоцировать дебаты с окружающими, такая настойчивость поможет вам сосредоточиться на собственных целях и укрепить свои границы. Вы почувствуете драйв для развития креативных проектов и сможете уверенно двигаться к тому, что наполняет вашу жизнь смыслом. Но в целом, Львы, ваш ключ к успеху – это сообщество, как ни крути.

Скорпион



После того как 18 мая Марс войдет в знак Тельца, в ваших отношениях может возникнуть определенное напряжение. Кто-то из вашего окружения, возможно, переживает сложную ситуацию и рассчитывает на вашу поддержку. Это может внести дополнительный стресс в ваши отношения. Для вас будет важно установить границы в отношениях с другими и просить о том, что вам нужно. В то же время это может стать насыщенным и увлекательным периодом для сотрудничества.

Водолей



С 18 мая вам придется отстаивать свои права и собственные границы. Могут возникнуть споры внутри вашей семьи, с соседями по комнате или арендодателями. Не исключено, что произойдут изменения в вашем окружении. Но вместе с тем придет осознание о важности заботиться о себе, просить о помощи и менять атмосферу вокруг себя.