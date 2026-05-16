Астрологи виділили 4 знаки зодіаку, яким у другій половині травня треба буде рішуче відстоювати свої кордони та вибирати насамперед себе, пише Cosmopolitan. Астрологиня Стефані Н. Кампос підказала, як краще поводитися.

Телець



Після 17 травня ви увійдете у фазу, коли можна і потрібно відстоювати свої кордони, просити про підвищення зарплати або просування кар'єрними сходинками. Це чудовий час, щоб зосередитися на собі та своїх особистих цілях. Ви відчуєте такий приплив сил, що зможете захищати себе та відстоювати те, що для вас важливо. Зосередьтеся у цей період на собі, але будьте готові до того, що можете привернути увагу заздрісників. Будьте уважні до того, в кого ви вкладаєте свою енергію.

Лев



Перехід Марса в знак Тельця 18 травня змусить вас непохитно стояти на своєму. Ваша рішучість буде настільки сильною, що ніхто не зможе стати у вас на заваді. Хоча це може спровокувати дебати з оточенням, така наполегливість допоможе вам зосередитися на власних цілях та зміцнити свої межі. Ви відчуєте драйв для розвитку креативних проєктів і зможете впевнено рухатися до того, що наповнює ваше життя сенсом. Але в цілому, Леви, ваш ключ до успіху – це спільнота, як не крути.

Скорпіон



Після того, як 18 травня Марс увійде в знак Тельця, у ваших стосунках може виникнути певна напруга. Хтось із вашого оточення, можливо, переживає складну ситуацію і розраховує на вашу підтримку. Це може внести додатковий стрес у ваші відносини. Для вас буде важливо встановити межі у відносинах з іншими та просити про те, що вам потрібно. Водночас це може стати насиченим і захопливим періодом для співпраці.

Водолій



З 18 травня вам доведеться відстоювати свої права та власні кордони. Можуть виникнути суперечки всередині вашої родини, з сусідами по кімнаті чи орендодавцями. Не виключено, що відбудуться зміни у вашому оточенні. Але разом з тим прийде усвідомлення про важливість піклуватися про себе, просити про допомогу та змінювати атмосферу навколо себе.