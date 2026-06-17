Как пишет Your Tango, представителям этих знаков пора проработать старые неприятные ситуации и сосредоточиться на своих потребностях. Внутренние раны начнут заживать, и это станет толчком к лучшему.

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Овен



Гороскоп для Овнов

В этот период начинает заживать ваша "рана" нестабильных ресурсов. Это могло быть связано с потерей работы или отсутствием карьерного роста. С 19 июня ситуация начнет меняться. Вы постепенно осознаете, что можете сами обеспечить себе стабильность, и это повысит вашу самооценку. Это непростой процесс, но он может привести к чувству уверенности в себе.

Телец



Гороскоп для Тельцов

С 19 июня для Тельцов начинается самый сильный период внутреннего исцеления, ведь Хирон входит в ваш знак. После хаотичных перемен последних лет постепенно наступает стабильность. Вы будете меньше зависеть от мнения окружающих и все больше чувствовать, что вам достаточно быть собой. В отношениях и на работе исчезает постоянная неуверенность и появляется ощущение успешности.

Скорпион



Гороскоп для Скорпионов

В прошлом на вас могла негативно повлиять важная для вас связь из-за конфликтов или недоразумений. С 19 июня начинается период исцеления в этой сфере вашей жизни. Партнерские отношения постепенно восстанавливаются, грядут важные перемены. Ожидайте человека или ситуацию, которые помогут вам увидеть проблемные модели поведения и понять, что такое здоровые отношения.

Весы



Гороскоп для Весов

В прошлом у вас могли быть ситуации, когда вас использовали или баланс в отношениях был нарушен. Теперь это постепенно меняется. Вы учитесь ставить границы и говорить "нет", и именно это поможет восстановить внутреннее равновесие и стабильность в договоренностях. Астрологи говорят, что до конца месяца вы сможете открыть для себя новую сторону своей личности.