Як пише Your Tango, представникам цих знаків пора пропрацювати старі неприємні ситуації та зосередитися на своїх потребах. Внутрішні рани почнуть загоюватися і це стане поштовхом до кращого.

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Овен



Гороскоп для Овнів

У цей період починає загоюватися ваша "рана" нестабільних ресурсів. Це могло бути пов’язано з втратою роботи або відсутністю росту в кар’єрі. З 19 червня ситуація почне змінюватися. Ви поступово усвідомите, що можете самі забезпечити собі стабільність, і це підвищить вашу самооцінку. Це непростий процес, але він може привести до відчуття впевненості у собі.

Телець



Гороскоп для Тельців

З 19 червня для Тельців починається найсильніший період внутрішнього зцілення, адже Хірон входить у ваш знак. Після хаотичних змін останніх років поступово настає стабільність. Ви менше залежатимете від думки інших і більше відчуватимете, що вам достатньо бути собою. У стосунках і роботі зникає постійна невпевненість та з’являється відчуття успішності.

Скорпіон



Гороскоп для Скорпіонів

У минулому на вас міг негативно вплинути важливий для вас зв’язок через конфлікти або непорозуміння. З 19 червня починається період зцілення у цій сфері вашого життя. Партнерство поступово відновлюється, приходять важливі зміни. Чекайте на людину або ситуацію, яка допоможе побачити проблемні моделі поведінки й зрозуміти, що таке здорові стосунки.

Терези



Гороскоп для Терезів

У минулому у вас могли бути ситуації, коли вас використовували або баланс у відносинах був порушений. Тепер це поступово змінюється. Ви вчитеся ставити межі й говорити "ні", і саме це допоможе відновити внутрішню рівновагу та стабільність у домовленостях. Астрологи кажуть, що до кінця місяця ви можете відкритися для себе з іншої сторони.