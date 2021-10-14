Головоломки – отличный способ переключить внимание и отвлечься после напряженной рабочей недели. Это так называемый "фитнес" для мозга, который его изрядно разрядит.

Разгадывание головоломок является одним из любимых занятий большинства ценителей интеллектуального досуга. Для решения следующей задачи нужна лишь внимательность, а не специальные знания высокого уровня.

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Юридическая фирма, специализирующаяся на велосипедных травмах, Fletcher s Solicitors, создала графику, на которой изображена сцена из обычной городской жизни – автомобильные маршруты, по которым курсируют участники дорожного движения – пешеходы, велосипедисты, автомобилисты и тому подобное. Перед вами поставлена задача – попытаться отыскать на рисунке шумного города 10 велосипедистов. Но сможете ли вы найти их менее чем за две минуты?



Головоломка недели: удастся ли вам найти 10 велосипедистов менее чем за две минуты / Daily Mail

Если вы все еще пытаетесь найти десятого велосипедиста, прокрутите вниз, чтобы найти ответы.



Головоломка недели / Daily Mail Daily Mail

Быть водителем означает, быть очень внимательными к деталям.

Удастся ли вам найти 10 велосипедистов менее чем за две минуты / Daily Mail

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