Головоломка недели: в пруду, полном осьминогов, скрывается рыба, которую вы никогда не найдете

Вам нравятся визуальные вызовы? Добро пожаловать к очередной головоломке.
Развлечения 24 предлагают своим читателям еще один вызов от знаменитого иллюстратора Гергея Дудаша. Но на этот раз сложнее, чем когда-либо.
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На этой картинке художник спрятал рыбу среди осьминогов. Удастся ли вам ее найти? Будьте внимательны, задача не из самых простых.
Головоломка недели: сможете ли вы разглядеть рыбу среди осьминогов / Фото The Dudolf
Если вы думаете, что это афера, мы вас разочаруем – это не так.
Головоломка недели / Фото The Dudolf
Рыбка здесь все время и терпеливо ждет, когда вы ее найдете.
Сможете ли вы разглядеть рыбу среди осьминогов / Фото The Dudolf