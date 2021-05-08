В своих вирусных головоломках Гергей Дудаш умело скрывает различные объекты. Нужно направить всю энергию, чтобы найти маленькую деталь на ярком изображении.

Это интересно Головоломка недели: сможете ли вы найти яйцо

На этой иллюстрации талантливый венгерский художник спрятал маленькую зверушку. Если посмотреть на головоломку впервые, то может показаться, что на поле изображены только разноцветные грибы. Однако где-то среди грибов прячется коварная мышка. Присмотритесь повнимательнее, возможно, Вам удастся ее найти.



Головоломка недели: прокачайте навыки наблюдения и найдите мышь, что прячется в грибном поле / Фото The Dudolf

Удалось найти мышь? Если нет, не волнуйтесь – ниже есть ответ. Но не сдавайтесь так быстро!



Головоломка недели / Фото The Dudolf

Вот эта мышка – в левой части изображения, выглядывает из-за оранжевой шляпы гриба.

Найдите мышь, скрывающуюся в грибном поле / Фото The Dudolf