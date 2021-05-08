Головоломка тижня: прокачайте навики спостереження і знайдіть мишу, що ховається у грибному полі

У своїх вірусних головоломках Гергей Дудаш вміло приховує різноманітні об'єкти. Потрібно направити всю енергію, щоб знайти маленьку деталь на яскравому зображенні.

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На цій ілюстрації талановитий угорський художник сховав маленьке звірятко. Якщо подивитись на головоломку вперше, то може здатися, що на полі зображені лише різнокольорові гриби. Проте десь серед грибів ховається підступна мишка. Придивіться уважніше, можливо, вам вдасться її знайти.



Головоломка тижня: прокачайте навички спостереження і знайдіть мишу, що ховається у грибному полі / Фото The Dudolf

Вдалося знайти мишу? Якщо ні, не хвилюйтеся – нижче є відповідь. Але не здавайтеся так швидко!



Головоломка тижня / Фото The Dudolf

Ось ця мишка – у лівій частині зображення, виглядає з-за помаранчевого капелюха гриба.



Знайдіть мишу, що ховається у грибному полі / Фото The Dudolf