Чтобы отпраздновать лето и хорошую погоду, Electric Radiators Direct создали яркую головоломку. Представленная картинка-загадка не так проста, как может показаться.

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Авторы красочной загадки бросают вызов: необходимо обнаружить палящее солнце, которое прячется среди тающего мороженого. И как уверяют создатели головоломки, рекорд нахождения небесного светила – 62 секунды.



Головоломка недели: попробуйте найти солнце, спрятанное среди мороженого / Фото Electric Radiators Direct

Если вы все еще ищете солнышко, сосредоточьтесь на нижнем левом углу изображения, и, возможно, вам повезет больше.



Головоломка недели / Фото Electric Radiators Direct

Если вы все еще пытаетесь найти, прокрутите вниз, чтобы увидеть ответ.



Попробуйте найти солнце, спрятанное среди мороженого / Фото Electric Radiators Direct

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