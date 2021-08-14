Щоб відсвяткувати літо і гарну погоду, Electric Radiators Direct створили яскраву головоломку. Представлена картинка-загадка не так проста, як може здатися.
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Автори барвистої загадки кидають виклик: необхідно виявити палюче сонце, яке ховається серед морозива, що тане. І як запевняють творці головоломки, рекорд знаходження небесного світила – 62 секунди.
Головоломка тижня: спробуйте знайти сонце, заховане серед морозива / Фото Electric Radiators Direct
Якщо ви все ще шукаєте сонечко, зосередьтеся на нижньому лівому куті зображення, і, можливо, вам пощастить більше.
Головоломка тижня / Фото Electric Radiators Direct
Якщо ві досі намагаєтеся знайти, прокрутіть вниз, щоб побачити відповідь.
Спробуйте знайти сонце, заховане серед морозива / Фото Electric Radiators Direct
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