Новая загадка может заинтересовать тех, кто вернулся в офис после отпуска, и не может найти вещи на своем офисном столе. Любителям головоломок из серии "Ищи и заходи" предстоит выявить компьютерную мышь, что прячется среди офисного оборудования.
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Засекайте время, ведь известно, что рекорд для решения этой головоломки составляет 64 секунды.
Головоломка недели: загадка на офисную тематику – как быстро вы найдете компьютерную мышь / Фото Daily Mail
Как ваши поиски?
Головоломка недели / Фото Daily Mail
Если вам так и не удалось разглядеть компьютерную мышь в таком беспорядке – посмотрите в правый верхний угол изображения.
Загадка на офисную тематику – как быстро вы найдете компьютерную мышь / Фото Daily Mail
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