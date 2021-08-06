Все сюда! Развлечения 24 предлагают новую яркую зрительную задачу в стиле "Ищи и находи" авторства Гергея Дудаша. Следите за любимой рубрикой каждую неделю, чтобы получить в пятницу новую головоломку – Дудольфа много не бывает.
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Новая веселая иллюстрация предлагает найти среди рыбок-клоунов золотую рыбку. Попробуйте! Ответ, как всегда, будет ниже.
Головоломка недели: отыщите золотую рыбку и загадайте желание / The Dudolf
Ну что, нашли?
Головоломка недели / The Dudolf
Вот картинка с правильным ответом. Так, чисто убедиться.
Отыщите золотую рыбку и загадайте желание / The Dudolf
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