Все сюда! Развлечения 24 предлагают новую яркую зрительную задачу в стиле "Ищи и находи" авторства Гергея Дудаша. Следите за любимой рубрикой каждую неделю, чтобы получить в пятницу новую головоломку – Дудольфа много не бывает.

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Новая веселая иллюстрация предлагает найти среди рыбок-клоунов золотую рыбку. Попробуйте! Ответ, как всегда, будет ниже.

Головоломка недели: отыщите золотую рыбку и загадайте желание / The Dudolf

Ну что, нашли?

Головоломка недели / The Dudolf

Вот картинка с правильным ответом. Так, чисто убедиться.

Отыщите золотую рыбку и загадайте желание / The Dudolf

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