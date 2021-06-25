Все любят лето, его яркие краски и фрукты. Развлечения 24 решили подарить вам летнее настроение. Очередная головоломка от известного венгерского художника Гергея Дудаша предлагает проверить вашу логику и внимание.
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На картинке-загадке нужно определить численное значение каждого фрукта.
Головоломка недели: сможете ли вы решить детскую задачу с фруктами / Фото The Dudolf
Все посчитали? Если ответ нет – листайте дальше и найдете правильное решение.
Головоломка недели / Фото The Dudolf
Если вам удалось решить эту математическую головоломку без подсказок, то вы большой молодец.
Сможете ли вы решить детскую задачу с фруктами / Фото The Dudolf
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