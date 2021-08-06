Всі сюди! Розваги 24 пропонують нову яскраву зорову задачу у стилі "Шукай і знаходь" авторства Гергея Дудаша. Слідкуйте за улюбленою рубрикою щотижня, щоб отримати щоп'ятниці нову головоломку – Дудольфа багато не буває.

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Нова весела ілюстрація пропонує знайти серед рибок-клоунів золоту рибку. Спробуйте! Відповідь, як завжди, буде нижче.



Головоломка тижня: відшукайте золоту рибку та загадайте бажання / The Dudolf

Ну що, знайшли?



Головоломка тижня / The Dudolf

Ось картинка з правильною відповіддю. Так, чисто переконатися.



Відшукайте золоту рибку та загадайте бажання / The Dudolf

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