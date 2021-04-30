Каждую пятницу Развлечения 24 публикуют логические задания и предлагают своим читателям поразмышлять над ними в выходные, чтобы поддержать свои аналитические способности. Предлагаем очередную очень яркую и привлекательную загадку венгерского художника и детского иллюстратора Гергея Дудаша, более известного в сети как Дудольф.

К теме Головоломка недели: готовимся к Пасхе – помогите кроликам покрасить все яйца

На картинке разноцветные птицы сидят на телефонных проводах, у каждой пары разные комбинации цветов на голове, теле и крыльях. Однако у одной птички нет подходящей пары. Сможете ли вы найти эту одинокую птицу?



Головоломка недели: найдите одинокую птицу / Фото The Dudolf

Если вы все еще пытаетесь найти птицу без пары, попробуйте присмотреться к середине картинки. Подсказка – у птицы, которую нужно найти, голубая голова.



Головоломка недели / Фото The Dudolf

Если все равно не получается, то прокрутите вниз и посмотрите ответ.

Найдите одинокую птицу / Фото The Dudolf