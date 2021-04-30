Щоп'ятниці Розваги 24 публікують логічні завдання і пропонують своїм читачам поміркувати над ними у вихідні, щоб підтримати свої аналітичні здібності. Пропонуємо чергову дуже яскраву і привабливу загадку угорського художника та дитячого ілюстратора Гергея Дудаша, більш відомого в мережі як Дудольф.

До теми Головоломка тижня: готуємось до Великодня – допоможіть кроликам пофарбувати всі яйця

На картинці різнокольорові птахи сидять на телефонних проводах, кожна пара має різні комбінації кольорів на голові, тілі та крилах. Проте в однієї пташки немає відповідної пари. Тож чи зможете ви знайти цю самотню птаху?



Головоломка тижня: знайдіть самотню пташку / Фото The Dudolf

Якщо ви все ще намагаєтеся знайти птаха без пари, спробуйте придивитися до середини картинки. Підказка – у птаха, якого потрібно знайти, блакитна голова.

Головоломка тижня / Фото The Dudolf

Якщо все одно не виходить, то прокрутіть вниз і подивіться відповідь.



Знайдіть самотню пташку / Фото The Dudolf