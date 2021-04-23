Причина популярности разнообразных головоломок в сети – развлечение людей. Они снимают стресс и помогают провести время с пользой.

Веселые картинки-головоломки создает венгерский художник Гергей Дудаш, известный как Dudolf. На его иллюстрациях много предметов или героев, среди которых скрывается кто-то или что-то, что нужно найти. Для этого на картинку необходимо внимательно и долго посмотреть.

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На следующей иллюстрации изображены кролики, которые вдохновенно готовятся к Пасхе. Они уже покрасили множество яиц. Но осталось одно полностью белое яйцо, и вы должны его найти. Терпение должно быть на вашей стороне, потому что при поиске яйца, нужно уделить пристальное внимание каждой детали.



Помогите кроликам найти не раскрашенное яйцо / Фото The Dudolf

Мы знаем, что найти это яйцо очень сложно, но возможно.

Головоломка недели / Фото The Dudolf

Если же вам таки не удалось его найти, мы покажем ниже, где оно находится.

Готовимся к Пасхе – помогите кроликам найти не раскрашенное яйцо / Фото The Dudolf