Мастер головоломок Гергей Дудаш не подводит своих поклонников и продолжает радовать очередными картинками-загадками. На первый взгляд, следующее задание может показаться несложным, но вы попробуйте.

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У всех порций мороженого, кроме одного, есть пары. Так что следующая, вроде бы детская, головоломка предлагает найти мороженое с уникальной окраской, формой и дизайном.

Головоломка недели: найди уникальное мороженое, пока оно не растаяло / Фото The Dudolf



Головоломка недели / Фото The Dudolf



Найди уникальное мороженое, пока оно не растаяло / Фото The Dudolf

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