Майстер головоломок Гергей Дудаш не підводить своїх шанувальників і продовжує радувати черговими ілюстраціями-загадками. На перший погляд, наступне завдання може здатися нескладним, але ви спробуйте.
Це цікаво Найбагатші гравці казино: як вони стали мільйонерами та скільки вигравали
У всіх порцій морозива, крім одного, є пари. Тож наступна, начебто дитяча, головоломка пропонує знайти морозиво з унікальним забарвленням, формою і дизайном.
Головоломка тижня: знайди унікальне морозиво, поки воно не розтануло / Фото The Dudolf
Головоломка тижня / Фото The Dudolf
Знайди унікальне морозиво, поки воно не розтануло / Фото The Dudolf
Попередня Головоломка тижня: перевірте чи в порядку ваш зір – знайдіть маршмеллоу, сховане серед тюленів