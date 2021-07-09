Майстер головоломок Гергей Дудаш не підводить своїх шанувальників і продовжує радувати черговими ілюстраціями-загадками. На перший погляд, наступне завдання може здатися нескладним, але ви спробуйте.

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У всіх порцій морозива, крім одного, є пари. Тож наступна, начебто дитяча, головоломка пропонує знайти морозиво з унікальним забарвленням, формою і дизайном.



Головоломка тижня: знайди унікальне морозиво, поки воно не розтануло / Фото The Dudolf



Головоломка тижня / Фото The Dudolf



Знайди унікальне морозиво, поки воно не розтануло / Фото The Dudolf

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