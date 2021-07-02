Угорський художник Гергей Дудаш, відомий під псевдонімом дудольф (Dudolf), часто ставить користувачів мережі в глухий кут своїми ілюстраціями-загадками. Більшість його картинок-головоломок мають прихований елемент серед строкатого фону.

Це цікаво Чому слоти стали найпопулярнішими ігровими автоматами у всьому світі

Тож Розваги 24 пропонують розім'яти мозок за допомогою його чергової задачки на уважність і кмітливість. Завдання, як завжди, дуже просте: потрібно на зображенні серед милих тюленів відшукати маршмеллоу.



Головоломка тижня: перевірте чи в порядку ваш зір – знайдіть маршмеллоу, сховане серед тюленів / Фото The Dudolf

Відповідь чекатиме в кінці матеріалу, але завчасно не підглядати!



Головоломка тижня / Фото The Dudolf

Впевнені, що ви знайшли зефірку. Але для заспокоєння душі повідомляємо, де вона знаходиться.



Перевірте чи в порядку ваш зір – знайдіть маршмеллоу, сховане серед тюленів / Фото The Dudolf

До теми Головоломка тижня: чи зможете ви розв'язати дитячу задачу з фруктами