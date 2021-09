Йенс Хаанинг – датский художник-концептуалист, первые его работы увидели свет в начале 1990-х годов, с тех пор он принял участие во многих международных выставках. В 2021 году он взял у Музея современного искусства Kunsten 534 тысячи крон (около 84 тысяч долларов), чтобы повторить свою более раннюю работу.

Работа представляла собой две стеклянные рамки, наполненные банкнотами – датскими кронами и евро – и изображала годовой доход в Дании и Австрии соответственно. И художник таки прислал в музей коробку с этой работой. Однако, когда сотрудники открыли посылку от художника, оказалось, что коробки пусты.

Впоследствии Хаанинг заявил, что это и есть его работа, которую он переименовал в "Take the Money And Run" – "Бери деньги и беги".

Произведение искусства в том, что я взял их деньги,

– пояснил Хаанинг.



Работа художника "Take the Money And Run" – "Бери деньги и беги" / Фото DR

Музею Kunsten не по нраву такая работа Хаанинга. Кроме того, там считают, что художник должен вернуть музею все деньги.

