Єнс Хаанінг – данський художник-концептуаліст, перші його роботи побачили світ на початку 1990-х років, з того часу він взяв участь у багатьох міжнародних виставках. У 2021 році він взяв у Музею сучасного мистецтва Kunsten 534 тисячі крон (близько 84 тисяч доларів), щоб повторити свою більш ранню роботу.

Робота являла собою дві скляні рамки, наповнені банкнотами – данськими кронами і євро – і зображала річний дохід в Данії та Австрії відповідно. І художник таки надіслав до музею коробку з цією роботою. Проте, коли співробітники відкрили відправлення від художника, виявилося, що коробки порожні.

Згодом Хаанінг заявив, що це і є його робота, яку він перейменував в "Take the Money And Run" – "Бери гроші і біжи".

Витвір мистецтва в тому, що я взяв їх гроші,

– пояснив Хаанінг.



Робота художника "Take the Money And Run" – "Бери гроші і біжи" / Фото DR

Музею Kunsten не до вподоби така робота Хаанінга. Крім того, там вважають, що художник має повернути музею всі гроші.

