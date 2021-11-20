Главные герои уже не будут прежними: трейлер спецэпизода "Южного Парка: Постковид"

На протяжении всего времени существования, мультсериал "Южный парк" освещал широкий спектр актуальных тем. И новый спецэпизод не исключение – он будет посвящен будущей жизни главных героев, выросших во время долговременной пандемии COVID-19.

"Южный Парк: Постковид" (South Park: Post Covid) – так будет называться специальный эпизод анимационного сериала, трейлер которого вышел на ютуб-канале онлайн-кинотеатра Paramount Plus.

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Трейлер новой серии переносит нас в будущее, и показывает четырех главных героев уже взрослыми людьми среднего возраста. В ролике можно увидеть, как Кайл, Кенни, Стэн и Картман будут выглядеть взрослыми в мире, который все еще страдает от последствий пандемии коронавируса.

В "Южном парке: Постковид" мы узнаем ответ на вопрос: что случилось с детьми, которые пережили пандемию? Стэн, Кайл, Картман и Кенни выжили, но уже никогда не будут прежними после ковида,

– говорится в синопсисе спецэпизода.

Стоит отметить, что авторы шоу не впервые касаются темы COVID-19. "Южный парк" освещал пандемию в предыдущих специальных выпусках:

"Спецвыпуск в пандемию" – в сентябре 2020 года;

"Вакцинационный спецвыпуск" – в марте 2021 года.

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Специальный эпизод "Южный Парк: Постковид" первый из 14 оригинальных проектов от авторов "Южного Парка" Трея Паркера и Мэтта Стоуна. Они планируют выпускать по два фильма в год до 2027 года, согласно соглашению, которое было заключено с Viacom CBS.

Премьера спецэпизода с подзаголовком "Постковид" запланирована на