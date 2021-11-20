"Південний Парк: Постковід" (South Park: Post Covid) – так називатиметься спеціальний епізод анімаційного серіалу, трейлер якого вийшов на ютуб-каналі онлайн-кінотеатру Paramount Plus.

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Трейлер нової серії переносить нас у майбутнє, та показує чотирьох головних героїв вже дорослими людьми середнього віку. У ролику можна побачити, як Кайл, Кенні, Стен і Картман будуть виглядати дорослими у світі, який все ще страждає від наслідків пандемії коронавірусу.

У "Південному парку: Постковід" ми дізнаємося відповідь на питання: що сталося з дітьми, які пережили пандемію? Стен, Кайл, Картман і Кенні вижили, але вже ніколи не будуть колишніми після ковіду,

– йдеться в синопсисі спецепізоду.

Варто зазначити, що автори шоу не вперше торкаються теми COVID-19. "Південний парк" висвітлював пандемію у попередніх спеціальних випусках:

"Спецвипуск у пандемію" – у вересні 2020 року;

"Вакцинаційний спецвипуск" – у березні 2021 року.

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Спеціальний епізод "Південний Парк: Постковід" перший з 14 оригінальних проєктів від авторів "Південного Парку" Трея Паркера і Метта Стоуна. Вони планують випускати по два фільми на рік до 2027 року, згідно з угодою, яка була укладена з Viacom CBS.

Прем'єра спецепізоду з підзаголовком "Постковід" запланована на 25 листопада 2021 року.