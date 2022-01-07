Гетеборгский кинофестиваль является самым ожидаемым событием для профессионалов и энтузиастов скандинавского кино. Кроме того, это увлекательное мероприятие для местных жителей Гетеборга, Швеция, ведь событие объединяет все кинотеатры города показом лучших фильмов со всего мира.

Это интересно Как неудобно получилось: в спецэпизоде "Гарри Поттера" Эмму Уотсон перепутали с Эммой Робертс

В этом году перед показом фильмов с главной сцены театра Стор Гетеборгский кинофестиваль устроит массовый гипноз. Ведь, как заявляют, представители фестиваля между киносредой и гипнозом существует много общих точек.

Просмотр фильма в кинотеатре может быть чрезвычайно гипнотическим. Дома, с планшетом, гораздо сложнее поддерживать фокус, необходимый для того, чтобы по-настоящему окунуться в ленту. Теперь, когда Гетеборгский кинофестиваль возвращается в кинотеатры, мы добавляем еще один гипнотический слой. Гипнотическое кино – это одновременно дань уважения и расширения опыта просмотра фильмов в кинотеатре,

– заявили представители кинофестиваля.

Гетеборгский кинофестиваль начнут с гипнотического сеанса: видео

Кроме того, в рамках гипнотического кино на фестивале будут показаны три фильма:

"Память" от режиссера Апичатпонга Вирасетакула;

"Страна грез" Ширин Нешат;

"Не говори зла" Кристиана Тафдрупа.

Перед показами этих фильмов на сцены выступит гипнотизер Фредерик Просто. Его задачей будет изменить душевное состояние зрителей в соответствии с настроением и темой ленты. После просмотра каждой картины он будет снимать гипноз со зрителей.

Билеты на эти сеансы выпустили в ограниченном количестве. Чтобы попасть на просмотр, всем желающим необходимо зарегистрироваться заблаговременно.

45-й Гетеборгский кинофестиваль пройдет с 28 января по 6 февраля 2022 года.