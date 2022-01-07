Гетеборзький кінофестиваль є найочікуванішою подією для професіоналів і ентузіастів скандинавського кіно. Крім того, це захопливий захід для місцевих жителів Гетеборга, Швеція, адже подія об'єднує всі кінотеатри міста показом кращих фільмів з усього світу.

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Цьогоріч перед показом фільмів з головної сцени театру Стор Гетеборзький кінофестиваль влаштує масовий гіпноз. Адже, як заявляють, представники фестивалю між кіносередовищем і гіпнозом існує багато спільних точок.

Перегляд фільму в кінотеатрі може бути надзвичайно гіпнотичним. Вдома, з планшетом, набагато складніше підтримувати фокус, необхідний для того, щоб по-справжньому зануритися в стрічку. Тепер, коли Гетеборзький кінофестиваль повертається в кінотеатри, ми додаємо ще один гіпнотичний шар. Гіпнотичне кіно – це одночасно данина поваги й розширення досвіду перегляду фільмів в кінотеатрі,

– заявили представники кінофестивалю.

Гетеборзький кінофестиваль почнуть з гіпнотичного сеансу: відео

Крім того, в рамках гіпнотичного кіно на фестивалі будуть показані три фільми:

"Пам'ять" від режисера Апічатпонга Вірасетакула;

"Країна мрій" Ширін Нешат;

"Не говори зла" Крістіана Тафдрупа.

Перед показами цих фільмів на сцени виступить гіпнотизер Фредерік Просто. Його завданням буде змінити душевний стан глядачів відповідно до настрою і теми стрічки. Після перегляду кожної картини він зніматиме гіпноз із глядачів.

Квитки на ці сеанси випустили в обмеженій кількості. Щоб потрапити на перегляд, всім охочим необхідно зареєструватися завчасно.

45-й Гетеборзький кінофестиваль пройде з 28 січня по 6 лютого 2022 року.