"Гипермаркет культуры" – это маркетплейс культурных событий со всей Украины. Здесь можно приобрести билеты на экскурсии, спектакли, лекции, а также арендовать кинотеатр.

В Украине запустили сайт "Гипермаркет культуры". Здесь можно приобрести билеты на уникальные культурные события в разных городах Украины, сообщают Развлечения 24.

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Основатели проекта говорят, что их платформа – это агрегатор креативных идей и место развития культуры.

Тем самым, мы поддерживаем украинскую культуру и делаем ее сильнее и конкурентоспособнее. Гипермаркет – это Мекка для истинных культурных гурманов, – отмечают авторы проекта на сайте.

В ассортименте маркетплейса: экскурсии, выставки, мастер-классы, лекции, консультации, частные кинопоказы и создание дизайнерских вещей. Представленные события будут происходить в онлайн и офлайн форматах, а цены на них колеблются от 100 гривен до нескольких тысяч, поэтому подобрать ивент сможет каждый. Среди нестандартных предложений – аренда кинотеатра, встреча с издательством, план путешествия Стамбулом и создание одежды по индивидуальному дизайну.



События в "Гипермаркете культуры" / Скриншот

Также в "Гипермаркете культуры" можно бесплатно разместить собственный лот – любое событие, главное чтобы оно было креативным и уникальным.

В отдельном разделе сайта под названием "Гайдлайн" опубликованы обучающие видеоролики по менеджменту культуры от специалистов отрасли. Их можно просмотреть бесплатно, а если этого материала будет недостаточно – есть возможность задать вопрос и получить индивидуальную консультацию.

Проект «Гипермаркет культуры» создала и разработала команда агентства культурного менеджмента Port.agency при поддержке Европейского Союза по программе "Дом Европы".