"Гіпермаркет культури" – це маркетплейс культурних подій з усієї України. Тут можна придбати квитки на екскурсії, вистави, лекції, і навіть орендувати кінотеатр.

В Україні запустили сайт "Гіпермаркет культури". Тут можна придбати квитки на унікальні культурні події у різних містах України, повідомляють Розваги 24.

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Засновники проєкту кажуть, що їхня платформа – це агрегатор креативних ідей та місце розвитку культури.

Тим самим, ми підтримуємо українську культуру та робимо її сильнішою й конкурентоспроможною. Гіпермаркет – це мекка для справжніх культурних гурманів,

– зазначають автори проєкту на сайті.

У асортименті маркетплейсу: екскурсії, виставки, майстер-класи, лекції, консультації, приватні кінопокази та створення дизайнерських речей. Представлені події відбуватимуться в онлайн та офлайн форматах, а ціни на них коливаються від 100 гривень до кількох тисяч, тому підібрати івент зможе кожен. Серед нестандартних пропозицій – оренда кінотеатру, зустріч з видавництвом, план мандрівки Стамбулом та створення одягу за індивідуальним дизайном.



Події у "Гіпермаркеті культури" / Скриншот

Також у "Гіпермаркеті культури" можна безкоштовно розмістити власний лот – будь-яку подію, головне щоб вона була креативною та унікальною.

В окремому розділі сайту під назвою "Гайдлайн" опубліковані навчальні відеоролики з менеджменту культури від фахівців галузі. Їх можна переглянути безкоштовно, а якщо цього матеріалу буде недостатньо – є можливість поставити запитання та отримати індивідуальну консультацію.

Проєкт «Гіпермаркет культури» створила та розробила команда агенції культурного менеджменту Port.agency за підтримки Європейського Союзу за програмою "Дім Європи".