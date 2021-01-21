Гіпермаркет культури: в Україні запустили онлайн-магазин культурних подій – що можна там купити
"Гіпермаркет культури" – це маркетплейс культурних подій з усієї України. Тут можна придбати квитки на екскурсії, вистави, лекції, і навіть орендувати кінотеатр.
В Україні запустили сайт "Гіпермаркет культури". Тут можна придбати квитки на унікальні культурні події у різних містах України, повідомляють Розваги 24.
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Засновники проєкту кажуть, що їхня платформа – це агрегатор креативних ідей та місце розвитку культури.
Тим самим, ми підтримуємо українську культуру та робимо її сильнішою й конкурентоспроможною. Гіпермаркет – це мекка для справжніх культурних гурманів,
– зазначають автори проєкту на сайті.
У асортименті маркетплейсу: екскурсії, виставки, майстер-класи, лекції, консультації, приватні кінопокази та створення дизайнерських речей. Представлені події відбуватимуться в онлайн та офлайн форматах, а ціни на них коливаються від 100 гривень до кількох тисяч, тому підібрати івент зможе кожен. Серед нестандартних пропозицій – оренда кінотеатру, зустріч з видавництвом, план мандрівки Стамбулом та створення одягу за індивідуальним дизайном.
Події у "Гіпермаркеті культури" / Скриншот
Також у "Гіпермаркеті культури" можна безкоштовно розмістити власний лот – будь-яку подію, головне щоб вона була креативною та унікальною.
В окремому розділі сайту під назвою "Гайдлайн" опубліковані навчальні відеоролики з менеджменту культури від фахівців галузі. Їх можна переглянути безкоштовно, а якщо цього матеріалу буде недостатньо – є можливість поставити запитання та отримати індивідуальну консультацію.
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