В Нью-Йорке гигантский "дракон" повис на Эмпайр-Стейт-Билдинг: в чем причина

В центре Нью-Йорка появилась новая достопримечательность - гигантский надувной дракон, который вцепился в шпиль Эмпайр-Стейт-Билдинг. Эта захватывающая инсталляция приурочена к выходу второго сезона сериала "Дом дракона", приквела к культовой "Игре престолов".

Инсталляция уже привлекла внимание тысяч туристов и фанатов сериала, которые собираются возле Эмпайр-Стейт-Билдинг, чтобы сделать незабываемые фотографии на фоне дракона.

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Надувной дракон расположен на высоте 102-го этажа над Манхэттеном. Это впечатляющее зрелище стало возможным благодаря стриминговому сервису HBO, который таким образом решил привлечь внимание к новому сезону популярного шоу.

В Нью-Йорке гигантский "дракон" повис: смотрите видео

Этот креативный маркетинговый ход от HBO еще раз подтверждает, что мир "Игры престолов" продолжает жить и захватывать сердца зрителей по всему миру.

Что известно о сериале "Дом дракона"