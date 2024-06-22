Інсталяція вже привернула увагу тисяч туристів та фанатів серіалу, які збираються біля Емпайр-Стейт-Білдінг, щоб зробити незабутні фотографії на тлі дракона.

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Надувний дракон розташований на висоті 102-го поверху над Мангеттеном. Це вражаюче видовище стало можливим завдяки стрімінговому сервісу HBO, який таким чином вирішив привернути увагу до нового сезону популярного шоу.

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Цей креативний маркетинговий хід від HBO ще раз підтверджує, що світ "Гри престолів" продовжує жити і захоплювати серця глядачів по всьому світу.

Що відомо про серіал "Будинок дракона"