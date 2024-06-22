Инсталляция уже привлекла внимание тысяч туристов и фанатов сериала, которые собираются возле Эмпайр-Стейт-Билдинг, чтобы сделать незабываемые фотографии на фоне дракона.
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Надувной дракон расположен на высоте 102-го этажа над Манхэттеном. Это впечатляющее зрелище стало возможным благодаря стриминговому сервису HBO, который таким образом решил привлечь внимание к новому сезону популярного шоу.
В Нью-Йорке гигантский "дракон" повис: смотрите видео
Этот креативный маркетинговый ход от HBO еще раз подтверждает, что мир "Игры престолов" продолжает жить и захватывать сердца зрителей по всему миру.
Что известно о сериале "Дом дракона"
- "Дом дракона" – это американский телевизионный сериал, созданный как приквел к известному сериалу "Игра престолов". Сериал рассказывает о событиях, происходивших за 200 лет до начала основного сюжета "Игры престолов", и сосредотачивается на истории династии Таргариенов.
- Сериал сохраняет атмосферу и тематику "Игры престолов", сосредотачиваясь на политических интригах, битвах и семейных конфликтах. Сериал обещает много экшена, в частности битвы на драконах, которые являются неотъемлемой частью истории.