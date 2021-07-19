По объявлению на eBay: в Германии за 235 000 долларов продают целую гору

Люди в интернете на специальных сайтах часто продают вещи, которые больше им не нужны – это могут быть как всякие мелочи и одежда, так и дома, автомобили и ценные произведения искусства. К этому мы все уже давно привыкли, однако недавно на сайте eBay появилось очень необычное объявление – в Германии продают настоящую гору.

В объявлении идет речь о Циркельштайне – самой маленькой горе в Саксонской Швейцарии, немецкой части Эльбских Песчаниковых гор. Ее высота – 384,5 метра, а территория, которую она занимает – около 8 гектаров.

Это интересно Самые богатые игроки казино: как они стали миллионерами и сколько выигрывали

Несмотря на небольшой размер и масштабы, характерная форма делает ее одним из самых ярких скальных образований в горах Эльбского песчаника,

– указано в объявлении.

Гору продают за 235 тысяч долларов (более 6,4 миллиона гривен). Эта цена только кажется высокой, на самом деле она очень выгодная. В 2006 году ее продавали за 1,2 миллиона долларов.

Особую ценность горе добавляет и то, что в 1818 году она вдохновила немецкого художника Каспара Давида Фридриха на написание картины "Странник над морем тумана".



Картина "Странник над морем тумана", вдохновенная горой Циркельштайн / Фото из википедии

"Это первый случай в моей практике, когда продают гору", – поделился удивленный менеджер по продажам Андре Маршнер. Он рассказал, что нынешние владельцы больше не могут ухаживать за территорией в связи с почтенным возрастом. Именно поэтому они решили продать гору.

Человеку, который купит гору, придется мириться с определенными ограничениями. В частности, будет запрещено устанавливать там любые ограждения. Но есть и приятные моменты – новый владелец станет единственным человеком, которому будет разрешено ездить на автомобиле в этой местности.