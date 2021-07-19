В объявлении идет речь о Циркельштайне – самой маленькой горе в Саксонской Швейцарии, немецкой части Эльбских Песчаниковых гор. Ее высота – 384,5 метра, а территория, которую она занимает – около 8 гектаров.
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Несмотря на небольшой размер и масштабы, характерная форма делает ее одним из самых ярких скальных образований в горах Эльбского песчаника,
– указано в объявлении.
Гору продают за 235 тысяч долларов (более 6,4 миллиона гривен). Эта цена только кажется высокой, на самом деле она очень выгодная. В 2006 году ее продавали за 1,2 миллиона долларов.
Особую ценность горе добавляет и то, что в 1818 году она вдохновила немецкого художника Каспара Давида Фридриха на написание картины "Странник над морем тумана".
Картина "Странник над морем тумана", вдохновенная горой Циркельштайн / Фото из википедии
"Это первый случай в моей практике, когда продают гору", – поделился удивленный менеджер по продажам Андре Маршнер. Он рассказал, что нынешние владельцы больше не могут ухаживать за территорией в связи с почтенным возрастом. Именно поэтому они решили продать гору.
Человеку, который купит гору, придется мириться с определенными ограничениями. В частности, будет запрещено устанавливать там любые ограждения. Но есть и приятные моменты – новый владелец станет единственным человеком, которому будет разрешено ездить на автомобиле в этой местности.