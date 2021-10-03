Гениальные изобретения, которые нужно внедрить везде: интересная подборка

Технологии часто могут избавлять человечество от многих неприятностей. Некоторые из них реально нас мучают постоянно.

Сегодня технологии повсюду. Электронные диспенсеры распыляют заранее определенное количество мыла на наши руки. Сотовые телефоны соединяют нас с людьми по всему миру. Посудомоечные машины моют наши тарелки и т. д.

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Современные технологии радикально меняют жизнь человечества, расширяя их возможности и оснащая их. Развлечения 24 подобрали идеальные гениальные изобретения, в которых есть все для нашего комфорта и, которые следует срочно внедрить повсеместно. Благодаря таким идеям большинство читателей захочет жить в этом месте.

Музыкальный центр в общественном туалете, чтобы никто не слышал, как посетители делают свои дела



Гениальные изобретения, которые нужно внедрить везде / Фото из соцсетей

Пробники туалетной бумаги в супермаркете Нидерландов



Гениальные изобретения, которые нужно внедрить везде / Фото из соцсетей

Парковка для скейтбордов возле школы



Гениальные изобретения, которые нужно внедрить везде / Фото из соцсетей

В кабинете стоматолога на потолке размещена головоломка "найди Волл-И", чтобы детям было чем себя занять с задранной головой и открытым ртом.



Гениальные изобретения, которые нужно внедрить везде / Фото из соцсетей

В этом магазине покупателей на входе делят на тех, кто хочет общаться с менеджерами, и тех, кто будет делать покупки сам. Достаточно взять подходящую корзину.



Гениальные изобретения, которые нужно внедрить везде / Фото из соцсетей

Идеальное решение для размещения сумок и пакетов



Гениальные изобретения, которые нужно внедрить везде / Фото из соцсетей

Машинка для снятия безналичных чаевых в баре



Гениальные изобретения, которые нужно внедрить везде / Фото из соцсетей

Публичная пепельница-голосовалка



Гениальные изобретения, которые нужно внедрить везде / Фото из соцсетей

Степень зрелости фрукта сразу можно сопоставить со стикером-эталоном.



Гениальные изобретения, которые нужно внедрить везде / Фото из соцсетей

Зона для выгула домашних животных в аэропорту



Гениальные изобретения, которые нужно внедрить везде / Фото из соцсетей

Симулятор холода в отделе зимней одежды и снаряжения



Гениальные изобретения, которые нужно внедрить везде / Фото из соцсетей

Галстук с подкладкой из микроволокна для протирания экрана смартфона или планшета



Гениальные изобретения, которые нужно внедрить везде / Фото из соцсетей

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