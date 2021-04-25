Геймер показал, сколько грязи внутри его PlayStation и шокировал сеть: видео
Пользователь тиктока опубликовал видео, в котором показал сколько грязи внутри его PlayStation 4. Этот ролик попал в тренды сети, и поразил других геймеров из тиктока – они начали волноваться за свои консоли.
Источник:тикток dtpeach
Мужчина просто снял верхнюю крышку с блока PS4, заглянул внутрь и очень удивился увиденному – там был толстый слой пыли. За какой период там собралось столько грязи, он не рассказал.
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Я бы хотел гораздо раньше узнать, что это можно сделать,
– подписал видео геймер.
В комментариях к видео, которое быстро стало вирусным, много пользователей признались, что тоже никогда не заглядывали внутрь своих консолей и не убирали там. Другие же, наоборот, удивлялись, что есть люди, которые не знали о том, что блок PlayStation время от времени нужно чистить, ведь это написано в инструкции.
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