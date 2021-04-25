Пользователь тиктока опубликовал видео, в котором показал сколько грязи внутри его PlayStation 4. Этот ролик попал в тренды сети, и поразил других геймеров из тиктока – они начали волноваться за свои консоли.

Мужчина просто снял верхнюю крышку с блока PS4, заглянул внутрь и очень удивился увиденному – там был толстый слой пыли. За какой период там собралось столько грязи, он не рассказал.

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Я бы хотел гораздо раньше узнать, что это можно сделать,

– подписал видео геймер.

В комментариях к видео, которое быстро стало вирусным, много пользователей признались, что тоже никогда не заглядывали внутрь своих консолей и не убирали там. Другие же, наоборот, удивлялись, что есть люди, которые не знали о том, что блок PlayStation время от времени нужно чистить, ведь это написано в инструкции.

Важно! В некоторых случаях снятие крышки PlayStation может привести к аннуляции гарантии. Если это видео побудило вас посмотреть внутрь своей консоли, сначала проверьте условия гарантии.