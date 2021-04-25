Користувач тіктоку опублікував відео, в якому показав скільки бруду всередині його PlayStation 4. Цей ролик потрапив у тренди мережі та вразив інших геймерів з тіктоку – вони почали хвилюватися за власні консолі.

Чоловік просто зняв верхню кришку з блоку PS4, заглянув усередину та неабияк здивувався побаченому – там був товстий шар пилу. За який період там назбиралося стільки бруду, він не розповів.

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Я б хотів набагато раніше дізнатися, що це можна зробити,

– підписав відео геймер.

У коментарях до відео, яке швидко стало вірусним, багато інших користувачів зізналися, що також ніколи не заглядали всередину своїх консолей і не прибирали там. Інші ж, навпаки, дивувалися, що є люди, які не знали про те, що блок PlayStation час від часу потрібно чистити, адже це написано в інструкції.

Важливо! У деяких випадках зняття кришки PlayStation може привести до анулювання гарантії на пристрій. Якщо це відео спонукало вас подивитися всередину своєї консолі, спочатку перевірте умови гарантії.