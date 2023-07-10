В Киеве обнародовали список опасных пляжей: какая альтернатива
Лето и жара заставляет людей перебираться поближе к воде. И пока наши моря остаются недоступными для отдыха, украинцы ищут альтернативу в городах. Однако не все реки, озера и водоемы безопасны.
Так, в Киеве сразу несколько пляжей не отвечают требованиям гигиенических нормативов качества воды.
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Где нельзя купаться в Киеве
Результаты санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований показали, что нельзя купаться на пляжах:
- "Радуга",
- "Радуга",
- "Троещина",
- "Галерный",
- "Вербный",
- "Пущая Водица".
В частности, на пляжах "Радуга", "Радуга", "Вербный" и "Пущая Водица" 27 июня обнаружили лактозопозитивные кишечные палочки.Справка. Попав в органы дыхания, кишечная палочка может стать причиной ЛОР-заболеваний. Кроме этого, существуют разновидности кишечной палочки, способные вызывать у человека острые кишечные заболевания (коли-инфекции).
Какая альтернатива
К счастью, в Киеве есть другие городские пляжи, где можно полежать на песке, погреться на солнышке и насладиться летом. Однако заметим, что в 2023 году, как и в прошлом, в столице не открывали пляжный сезон из-за безопасности. Поэтому пляжи доступны только для отдыха у воды.
Центральный пляж
Пляж "Центральный" – прекрасное место, где можно отдыхать и наслаждаться панорамой Киева. В частности, с территории пляжа открывается вид на Подол, Владимирскую горку и Арку Свободы украинского народа.
Адрес: улица Парковая, Труханов остров.
Центральный пляж в Киеве / Фото "Украинская правда"
Пляж "Венеция"
Этот пляж – один из самых популярных среди киевлян. Он расположен на территории "Гидропарка", справа от Венецианского моста, который нужно перейти или переехать. Он идеально подходит для отдыха для семьи с детьми или компании друзей. Поверхность пляжа "Венеция" песочная, но можно найти участки на траве.
Адрес: станция метро "Гидропарк", Долобецкий остров, пролив Венецианский.
Пляж "Венеция" в Киеве / Фото Kyivmaps
Пляж у озера Тельбин
Зона отдыха расположена на берегу озера Тельбин. Пляж озера очень популярен, ведь в воде установлены подводные аэраторы. Это системы, которые помогают обогащать воду кислородом, мониторить состояние воды и изменять температуру в нем.
Адрес: Днепровский район, жилой массив Березняки.
Пляж у озера Тельбин в Киеве / Фото Kyivmaps
Пляж "Молодежный"
Пляж с невероятным видом на правый берег Киева, Лавру, "Родину-Мать", мост "Метро" и Северный мост. Также в вечерние часы можно насладиться длинным закатом – на романтическое свидание можно приходить именно сюда.
Адрес: Днепровский район, остров Долобецкий, Десенко (Черторый).