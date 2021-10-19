В нем приняли участие представители 32 стран, в том числе Андрей Моставчук из Украины. Победителем Balloon World Cup стал игрок из Перу – Франческо де ла Крус.

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Для участников чемпионата создали специальную площадку размером 8x8 метров. Чтобы усложнить игру, на нем разместили несколько препятствий, которые мешали свободно двигаться. Там была различная мебель – диваны, столы, стулья, кресла, а в финальных поединках добавили еще и небольшой автомобиль.

Украинский игрок на чемпионате мира по игре с воздушным шариком: смотрите видео



По правилам игрокам нужно было постоянно подбрасывать шарик в воздух так, чтобы он не касался земли. Если же он все-таки падал, одному из участников начисляли балл.

Финальная игра чемпионата: смотрите видео



Balloon World Cup организовали футболист "Барселоны" Жерар Пике и блогер Ибай Ильнос . Вдохновением для них послужили тикток-видео братьев Антонио и Диего Арредондо из США. Они играли в эту игру во время карантина, и публиковали в соцсети веселые ролики, которые быстро становились вирусными.

Когда я проснулся на следующее утро (после публикации видео, – 24 канал), видео стало вирусным – около миллиона лайков. Мы решили продолжать играть, и играли все больше и больше, пока наши ролики не привлекли внимание Ибая и Пике,

– рассказал Антонио Арредондо.

Так их смешное хобби вылилось в чемпионат мира. Братья тоже приехали в Испанию, чтобы посоревноваться в нем.

Balloon World Cup / Фото из инстаграма balloonworldcup