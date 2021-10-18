Пользователь тиктока с никнеймом wolverine851 прославился своим забавным косплеем на Росомаху, также известного как Логан. Его сверхспособностью является невероятная регенерация организма и прочность скелета. Кроме того, у него есть когти-лезвия, которые при необходимости он выпускает из рук.

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Тиктокер, имя которого неизвестно, старается как можно точнее воссоздать образ супергероя. Он ходит с подобной прической и формой бороды, а также одевается так, как Логан в фильмах "Люди Икс". Повторить этот образ нетрудно – джинсы, майка или футболка и кожаная куртка. Конечно, блогер не забывает и об имитации знаменитых когтей Росомахи.

Однако настоящую популярность мужчине принесли веселые и зажигательные танцы, которые могут вызвать смех у любого. Забавные ролики с танцами тиктокера каждый раз собирают сотни тысяч и даже миллионы просмотров. Благодаря им он может похвастаться огромным количеством подписчиков. Трудно поверить, но за ним следят 1,7 миллиона человек.

Самый популярный танец собрал 122,6 миллиона просмотров

Еще одна его версия и почти 32 миллиона просмотров

В репертуаре Росомахи есть и другие танцы

Иногда в его номерах участвуют и другие люди

И не только люди

Пользователи сети по-разному относятся к творчеству мужчину. Многие восторгаются им, ведь его танцы поднимают им настроение. Другие же считают такой контент абсурдным, и называют тиктокера пародией на героя и Росомахой с Aliexpress.

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