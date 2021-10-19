У ньому взяли участь представники 32 країн, зокрема й Андрій Моставчук з України. Переможцем Balloon World Cup став гравець з Перу – Франческо де ла Крус.

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Для учасників чемпіонату створили спеціальний майданчик розміром 8x8 метрів. Аби ускладнити гру, на ньому розмістили кілька перешкод, які заважали вільно рухатися. Там були різноманітні меблі – дивани, столи, стільці, крісла, а у фінальних поєдинках додали ще й невелику автівку.

Український гравець на чемпіонаті світу з гри з повітряною кулькою: дивіться відео



За правилами гравцям потрібно було підкидати кульку у повітря, аби вона не торкалася землі. Якщо ж вона все-таки падала, одному з учасників зараховували бал.

Фінальна гра чемпіонату: дивіться відео



Balloon World Cup організували футболіст "Барселони" Жерар Піке та блогер Ібай Ільнос. Натхненням для них послужили тікток-відео братів Антоніо і Дієго Арредондо з США. Вони грали у цю гру під час карантину, і публікували у соцмережі веселі ролики, які швидко ставали вірусними.

Коли я прокинувся наступного ранку (після публікації відео, – 24 канал), відео було вірусним – близько мільйона лайків. Ми вирішили продовжувати грати, і грали все більше і більше, поки наші ролики не привернули увагу Ібая і Піке,

– розповів Антоніо Арредондо.

Так їхнє кумедне хобі вилилося у чемпіонат світу. Брати також приїхали до Іспанії, аби позмагатися у ньому.

Balloon World Cup / Фото з інстаграму balloonworldcup

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