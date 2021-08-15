Как девушки фотографируют своих парней и что они получают взамен: курьезный флешмоб в сети

15 августа 2021 , 09:06
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Источник:

24 канал

Стереотип это или нет, но обычно девушки гораздо ответственнее подходят к фотосессиям, и не только к своим. Когда они делают снимки своих парней, то выбирают хорошее место, удачный ракурс и предупреждают любимых о фото. Конечно, после таких стараний они ожидают тоже получить хорошее фото, но иногда что-то идет не так.

Парни же, наоборот, устают от позирований и поиска красивых локаций для фото. Им больше нравится делать курьезные фото своих любимых, и чаще всего в неподходящие для этого моменты. Результаты таких фотосессий не всегда радуют девушек. Своей болью они делятся в сети, сравнивая, как они фотографируют своих парней, и что получают взамен.

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#1


Фото Reddit halfmoonkay 

#2


Фото из твитера vaish_navy

#3


Фото Reddit SlothTimeBestTime

#4


Фото Reddit katyycc

#5


Фото из твитера sudieraeEp

#6


Фото из твитера doreemaefasola

#7


Фото из твитера coco_nicholson

#8


Фото из твитера sademmahours

#9


Фото из твитера AbbeeHanlon

#10


Фото из твитера jazzz_howard

#11


Фото из твитера MeganStage

#12


Фото из твитера delilahhmartinn

#13


Фото из твитера ktyfbn___

#14


Фото из твитера vakare_xx

#15


Фото из твитера EwdatsGROSS

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Автор: Софія Гусєва