Самая дорогая игрушка в мире: фигурку из "Звездных войн" продали за рекордную сумму

Крайне редкая фигурка Боба Фетта из "Звездных войн" стала самой дорогой игрушкой. Произошло это после того, как коллекционер приобрел ее за рекордные 525 000 долларов.

Ее уникальность заключается в том, что до наших дней сохранились только 2 такие игрушки.

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Почему эта фигурка такая редкая

Известно, что эта фигурка была создана компанией Kenner 1979 года по мотивам персонажа, который должен был появиться в фильме "Империя наносит ответный удар" в следующем году. Игрушку, оснащенную "ракетным ранцем", не продавали в магазинах. Ее должны были прислать бесплатно каждому, кто мог доказать, что купил 4 другие фигурки из "Звездных войн".



Как выглядит фигурка / Фото Heritage Aictions

Однако игрушку с ракетой так и не отправили после того, как стало известно, что игрушки конкурента Mattel – Battlestar Galactica, стреляющие ракетами, стали опасными для жизни. Зато когда фигурку доставили, ракету приклеили на место, а в записке для покупателей объяснялось следующее: "Пусковая установка была удалена из продукта по соображениям безопасности".

Всего было создано около 100 прототипов, но эта фигурка – одна из двух, раскрашенных вручную. Она сохранилась после того, как "была спасена из коробки с выброшенными игрушками, которую сотрудники забрали домой".

Добавим, что эта игрушка обошла самую дорогую игрушку в мире – единственную в своем роде Барби с бриллиантом в один карат, которая была продана за 302 тысяч долларов в 2010 году.

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