Її унікальність полягає у тому, що до наших днів збереглися лише 2 такі іграшки.

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Чому ця фігурка така рідкісна

Відомо, що ця фігурка була створена компанією Kenner 1979 року за мотивами персонажа, який мав з'явитися у фільмі "Імперія завдає удару у відповідь" наступного року. Іграшку, оснащену "ракетним ранцем", не продавали в магазинах. Її мали надіслати безоплатно кожному, хто міг довести, що купив 4 інші фігурки із "Зоряних воєн".



Який вигляд має фігурка / Фото Heritage Aictions

Однак іграшку з ракетою так і не відправили після того, як стало відомо, що іграшки конкурента Mattel – Battlestar Galactica, що стріляють ракетами, стали небезпечними для життя. Натомість коли фігурку доставили, ракету приклеїли на місце, а в записці для покупців пояснювалося наступне: "Пускова установка була видалена з продукту з міркувань безпеки".

Цікаво! Загалом було створено близько 100 прототипів, але ця фігурка – одна з двох, розфарбованих вручну. Вона збереглась після того, як "була врятована з коробки з викинутими іграшками, яку співробітники забрали додому".

Додамо, що ця іграшка обійшла найдорожчу іграшку у світі – єдину у своєму роді Барбі з діамантом в один карат, яка була продана за 302 тисяч доларів у 2010 році.

Раніше на аукціоні продали комікс за рекордні 6 мільйонів доларів. Експерти визнали його "найважливішим і найвпливовішим коміксом", який показав Супермена. Сюжет коміксу розповідає про походження Супермена та його роль у попкультурі.